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Чили первой в Южной Америке запретила полиэтиленовые пакеты

Комментариев: 3
Крупные предприятия должны полностью отказаться от полиэтиленовых упаковок в течение шести месяцев.
Чили намерена за два года полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов
Чили намерена за два года полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов
Getty Images

В Чили приняли закон, запрещающий полиэтиленовые пакеты и упаковку.

Об этом объявил президент страны Себастиан Пиньера, пишет Интерфакс-Украина.

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"Я хочу поделиться с вами радостной новостью. Сегодня мы приняли этот закон", - заявил президент на церемонии в Сантьяго-де-Чили, на которой присутствующим раздали тряпичные сумки.

Согласно принятому закону, крупные предприятия должны полностью отказаться от полиэтиленовых упаковок в течение шести месяцев, малому бизнесу на это выделены два года.

"Без всяких сомнений, мы сделали огромный шаг в сторону очищения Чили", - сказал президент.

С августа 2018 года в Чили запрещено использовать полиэтилен кроме как для целей гигиены или сохранения свежести продуктов. Страна стала первой в Латинской Америке, где введен подобный запрет.

Напомним, во Франции ввели запрет на полиэтиленовые пакеты в декабре 2015 года.

В Чехии с января 2018 запретили бесплатные полиэтиленовые пакеты.Также существенно ограничат использование полиэтиленовых пакетов в Эстонии.

 

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Теги: экология, Чили, пластиковые пакеты, Южная Америка
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Комментариев (3)
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Aurum    04.08.2018, 12:00
Оценка:  0
Aurum
Кстати в Украине бесплатных полиэтиленовых пакетов (из толстого полиэтилена) вообще НИКОГДА НЕ БЫЛО!!!
А тонкие быстро рвутся и разлагаются на солнце. От них вред минимальный )
Пролисок    04.08.2018, 10:59
Оценка:  0
Пролисок
Альтернатива?Опять деревья рубить?
Aurum    04.08.2018, 11:59
Оценка:  0
Aurum
Не деревья рубить, а чашечки из-под кофе в макулатуру исправно здавать!!!
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