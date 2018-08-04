Чили первой в Южной Америке запретила полиэтиленовые пакеты

Крупные предприятия должны полностью отказаться от полиэтиленовых упаковок в течение шести месяцев.

Чили намерена за два года полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов Getty Images

В Чили приняли закон, запрещающий полиэтиленовые пакеты и упаковку.

Об этом объявил президент страны Себастиан Пиньера, пишет Интерфакс-Украина.

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"Я хочу поделиться с вами радостной новостью. Сегодня мы приняли этот закон", - заявил президент на церемонии в Сантьяго-де-Чили, на которой присутствующим раздали тряпичные сумки.

Согласно принятому закону, крупные предприятия должны полностью отказаться от полиэтиленовых упаковок в течение шести месяцев, малому бизнесу на это выделены два года.

"Без всяких сомнений, мы сделали огромный шаг в сторону очищения Чили", - сказал президент.

С августа 2018 года в Чили запрещено использовать полиэтилен кроме как для целей гигиены или сохранения свежести продуктов. Страна стала первой в Латинской Америке, где введен подобный запрет.

Напомним, во Франции ввели запрет на полиэтиленовые пакеты в декабре 2015 года.

В Чехии с января 2018 запретили бесплатные полиэтиленовые пакеты.Также существенно ограничат использование полиэтиленовых пакетов в Эстонии.