В Британии полицейская погоня привела к четырем жертвам

Автомобиль с четырьмя людьми на скорости около 150 километров в час пытался уйти от полицейских.

В британском городе Брэдфорд полицейская погоня привела к четырем жертвам.

Соответствующее видео с дорожной камеры было опубликовано в YouTube.

Читай также: Под Херсоном пьяный майор насмерть сбил супружескую пару

Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на полицию, автомобиль BMW на скорости около 150 километров в час пытался уйти от полицейских. На одном из поворотов водитель не справился с управлением, и автомобиль на полном ходу врезался в дерево.

Отмечается, что в салоне машины находились четыре человека, все они погибли в результате столкновения.

Ранее сообщалось, что под Киевом полицейский автомобиль упал в реку во время погони за мопедом.