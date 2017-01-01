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В Британии полицейская погоня привела к четырем жертвам

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Автомобиль с четырьмя людьми на скорости около 150 километров в час пытался уйти от полицейских.

В британском городе Брэдфорд полицейская погоня привела к четырем жертвам.

Соответствующее видео с дорожной камеры было опубликовано в YouTube.

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Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на полицию, автомобиль BMW на скорости около 150 километров в час пытался уйти от полицейских. На одном из поворотов водитель не справился с управлением, и автомобиль на полном ходу врезался в дерево.

Отмечается, что в салоне машины находились четыре человека, все они погибли в результате столкновения.

Ранее сообщалось, что под Киевом полицейский автомобиль упал в реку во время погони за мопедом.

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Теги: Британия, ДТП, видео, полиция, погоня
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