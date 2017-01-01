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В Чернобыльской зоне поймали двух донецких сталкеров

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Мужчины 28 и 31 года оказались любителями экстремального туризма.
В Чернобыльской зоне поймали двух донецких сталкеров

Пограничники отдела Иванков Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции 3 августа обнаружили двоих жителей Донецкой области, которые пытались в обход контрольного поста попасть в Чернобыльскую зону.

Об этом сообщил пресс-отдел полиции области.

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В ходе несения службы пограничники получили от местного жителя информацию о появлении в этом районе неизвестных лиц. Вскоре правоохранители обнаружили двух мужчин, которые намеревались пересечь заградительный забор тыловой границы зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения. На запретную территорию парни 1990 и 1993 годов рождения пытались попасть с целью экстремального туризма и отдыха.

Сотрудниками полиции на правонарушителей составлены административные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Как сообщалось 23 июля, под Чернобылем задержали семерых сталкеров.

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Теги: Чернобыль, туризм, ЧАЭС
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