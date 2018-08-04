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В Сети появилась новая смертельная игра для подростков Momo

Комментариев: 2
Опасная игра распространяется через WhatsApp.
На аватарке Mомо - творение японского художника Мидори Хаяси
На аватарке Mомо - творение японского художника Мидори Хаяси
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В Сети появилась новая опасная интерактивная игра для подростков – Momo, которая есть аналогом смертельной игры Синий кит.

Об этом бьют тревогу власти Мексики, передает Телетайп.

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Momo распространяется через WhatsApp. Вначале анонимный куратор присылает участнику ужасные фото с элементами насилия, а затем предлагает выполнить разные приказы. Если подросток отказывается это делать, ему начинают присылать угрозы.

Полиция Аргентины считает, что Momo стала причиной смерти 12-летней девочки, покончившей с собой на заднем дворе дома 29 июня. За несколько минут до суицида она записала себя на видео, поэтому полицейские допускают, что кто-то подтолкнул ее к этому.

Полиция взломала телефон самоубийцы и проверила ее переписку в мессенджерах. Как оказалось, незадолго до смерти подросток общалась с 18-летним юношей, его уже ищут.

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"Риск этой проблемы среди молодежи и несовершеннолетних состоит в том, что преступники могут использовать игру для кражи личной информации, подстрекательства к самоубийству или насилию, издевательства, вымогательства и возникновения физических и психологических расстройств, таких как беспокойство, депрессия и бессонница", - заявили в отделе по борьбе с киберпреступностью штата Табаско.

Стоит отметить, на аватарке Mомо находится скульптура компании Link Factory, впервые выставленная в галерее ужасов Vanilla Gallery в 2016 году. Существо, созданное японским художником Мидори Хаяси, похоже на женщину с выпученными глазами и гротескной ухмылкой.

Как сообщалось в декабре 2017 года, украинская киберполиция заблокировала более тысячи “групп смерти“.

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Теги: суицид, дети, самоубийство, Момо, Синий кит
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Комментариев (2)
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FeCКрысаизбана    04.08.2018, 14:11
Оценка:  0
FeCКрысаизбана
Распостранители и создатели таких игр должны быть приговорены к пожизненному, а если позволяет закон к смертной казни, можно путём суицида.
vovaKor    04.08.2018, 13:50
Оценка:  0
vovaKor
в салочки или классики играйте,на худой конец карты,а не в смартфоны уставившись,сэлфи палками махая
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