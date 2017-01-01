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Бухгалтер Манафорта призналась в подделке документов

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Бухгалтер экс-политтехнолога Виктора Якуновича Пола Манфорта пошла на сделку со следствием.
Незарегистрированные доходы Пола Манафорта были условием от его украинских коллег, говорит адвокат
Незарегистрированные доходы Пола Манафорта были условием от его украинских коллег, говорит адвокат

Бухгалтер американского лоббиста и республиканского политтехнолога Пола Манафорта Синтия Лапорта заключила сделку со следствием и призналась, что участвовала в подделке документов.

На заседании федерального суда Александрии (штат Вирджиния) Лапорта рассказала, что помогала Манафорту с подделкой финансовых отчетов и датировании задним числом других документов, сообщает информагентство Reuters в субботу, 4 августа, передает DW.

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По словам бухгалтера, она действовала по просьбе Манафорта и его бизнес-партнеров, которые взамен способствовали уменьшению ее налогового бремени. По информации агентства AP, речь идет о сокрытии дохода из иностранных источников на сумму 900 тысяч долларов.

Напомним, 31 июля начался первый этап судебных слушаний, который продлится примерно три недели. Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорта обвиняют в отмывании денег, полученных от украинских политиков, которые находились у власти до Майдана.

Манафорт работал политтехнологом свергнутого президента Украины Виктора Януковича и правившей в то время Партии регионов и получил за это, по данным спецпрокурора США Роберта Мюллера, более 60 миллионов долларов.

Манафорта подозревают в том, что он не указал в налоговой декларации часть этих доходов - в частности, "отмыл" в офшорах 30 млн долларов. Всего в обнародованном обвинении против Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса - 32 эпизода, описывающих финансовые злоупотребления и махинации. 

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Теги: Отмывание денег, США, суд, следствие, бухгалтер, Пол Манафорт
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