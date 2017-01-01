В Полтаве уже почти сутки не могут потушить свалку

В ГСЧС отметили, что угрозы населенным пунктам нет.

В селе Макуховка Полтавского района со вчерашнего вечера продолжается тушение свалки твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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“3 августа в 18:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов в с. Макуховка Полтавского района. На место происшествия бело направлено дежурные отделения 3-й, 4-й Государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательного отряда специального назначения“, - говорится в сообщении.

В 20:05 3 августа пожар был локализован. Площадь пожара составила 0,05 га. Глубина прогаров до 0,5 м, угрозы населенным пунктам нет.

Сегодня продолжается ликвидация пожара. Участие в ликвидации принимают 20 человек личного состава и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в начале июня в Полтавской области также почти неделю тушили свалку.