Израиль перехватил корабль под флагом Швеции

Гражданское судно "Свобода" пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа. На его борту находились граждане пяти стран.

Военно-морские силы Израиля задержали небольшое гражданское судно "Свобода", которое пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа под шведским флагом.

Об этом сообщила Армия обороны Израиля на своем сайте в субботу, 4 августа.

Операция по перехвату судна прошла ночью. В сообщении отмечается, что израильские военные дали понять людям на судне, что они нарушают блокаду, и что передавать гуманитарные грузы в сектор Газа можно только через порт Ашдод.

"Перехват корабля прошел без инцидентов. В результате судно было направлено на стоянку в этом порту, а моряков отправили на медицинское обследование", – говорится в сообщении.

На борту корабля находились 12 человек.

В свою очередь группа Флотилия свободы сообщила, что 3 августа потеряла связь со своим судном под названием "Свобода". Корабль под флагом Швеции перевозил медицинские препараты в сектор Газа. Всего на судне находилось 12 человек – граждане пяти стран. Среди них было два журналиста.

На прошлой неделе ВМС Израиля перехватили еще один корабль из Флотилии свободы. Судно "Аль-Ауда" под норвежским флагом также перевозило медикаменты.

Напомним, 2 августа Израиль заявил о ликвидации семи боевиков на границе с Сирией.

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