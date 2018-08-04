Два самолета столкнулись в Румынии: есть жертвы
Трагедия произошла во время тренировочных полетов.
В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате инцидента погиб один из пилотов, другой в коме.
Об этом сообщает Agerpres, передает Левый берег.
Трагедия произошла во время тренировочных полетов в регионе Сучава.
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“Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второго пилота извлекли из кабины самолета, ему оказали первую помощь “, - пишет издание.
Пострадавшего пилота доставили в больницу на вертолете. Сейчас он находится в коме.
Самолеты упали за пределами взлетно-посадочной полосы.
Как сообщалось 4 августа, в России разбился вертолет -18 погибших.