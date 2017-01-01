В Болгарии заявили о "неуязвимости" страны для мигрантов
Болгария является практически единственной неуязвимой для мигрантов страной. Об этом сказал премьер-министр страны Бойко Борисов, сообщает БГНЕС в субботу, 4 августа.
"Болгарский вариант охраны границы работает хорошо. Надеюсь, что и в Европе его будут использовать", – сказал Борисов и отметил помощь Турции в этом вопросе.
По его словам, за последний год Болгария отправила обратно в страны происхождения около 2,5 тысяч нелегальных мигрантов.
При этом власти страны намерены усилить патрулирование границе. Уже с понедельника с этой целью будут откомандированы 40 пограничников и 50 спецназовцев.
Ранее сообщалось, что в Украине за первые пять месяцев текущего года обнаружено более четырех тысяч нелегалов. Также с начала этого года 305 человек обратились с заявлениями о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.
Также за год безвиза в Еросоюзе поймали 32 тысячи нелегалов из Украины.
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