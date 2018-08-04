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Стивен Сигал получил должность в МИД России

Комментариев: 1
Голливудский актер, получивший в 2016 году российское гражданство, назначен специальным представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
Владимир Путин и Стивен Сигал
Владимир Путин и Стивен Сигал


Министерство иностранных дел России назначило голливудского актера Стивена Сигала специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщается на странице пресс-службы МИД РФ в Facebook.

Отмечается, что задачей Сигала станет "развитие российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов".

"Речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", – говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году Стивену Сигалу на пять лет запретили въезд в Украину. В 2016 году Сигал получил российское гражданство. При этом в 2014 году актер выступал в Крыму на фоне флагов ДНР.

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Теги: Россия, работа, МИД РФ, Стивен Сигал
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
сергей11    04.08.2018, 23:58
Оценка:  +2
сергей11
Что-то и ролей его уже не припомню.. Оказался тупой посредственностью.
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