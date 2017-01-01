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Проведение американо-иранских переговоров зависит от Ирана – Трамп

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Американский президент считает, что проведение его встречи с руководством Ирана зависит от Тегерана.
Трамп ожидает переговоров с Ираном
Трамп ожидает переговоров с Ираном


Проведение переговоров между США и Ираном на высшем уровне зависит от иранской стороны. Об этом заявил американский президент Дональда Трампа в субботу, 4 августа, в Twitter.

"Иран и его экономика становятся все хуже и быстрыми темпами! Встречусь или не встречусь, это неважно – все зависит от них", – говорится в сообщении.
 

Напомним, ранее Трамп заявил о готовности провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий. 

В Иране подчеркнули, что переговоры с США возможны при условии возвращения Вашингтона к ядерной сделке.

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Теги: США, Иран, переговоры, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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