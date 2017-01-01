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Попытка покушения на Мадуро произошла в Венесуэле

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Во время выступления перед национальными гвардейцами в Каракасе был предпринята попытка покушения на президента Николаса Мадуро.
В Венесуэле совершена попытка покушения на президента Николаса Мадуро
В Венесуэле совершена попытка покушения на президента Николаса Мадуро


На президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада было совершено неудачное покушение, сообщает NTN 24.

Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. В результате инцидента никто из первых лиц государства, находившихся рядом с Мадуро, не пострадал. Самого президента эвакуировали в безопасное место.

Ранения получили несколько кадетов Национальной боливарианской гвардии.

Трансляцию выступления президента Венесуэлы вело телевидение страны. Сразу после взрыва трансляция прекратилась.

Официальных комментариев пока нет.  

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Напомним, 20 мая Мадуро снова победил на президентских выборах в Венесуэле. Действующий президент набрал 68% голосов избирателей. Коалиция оппозиционных партий Блок демократического единства бойкотировала голосование.

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Теги: Венесуэла, покушение, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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