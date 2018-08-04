Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США при крушении самолета погибли шесть человек

Комментариев: 0
Легкомоторный самолет Extra EA400 разбился сразу после вылета из аэропорта города Понка (штат Оклахома).
Самолет Extra EA400 разбился в США
Самолет Extra EA400 разбился в США
Wikipedia


В результате крушения легкомоторного самолета на севере американского штата Оклахома погибли около шести человек, сообщает Fox News.

Самолет Extra EA400 разбился сразу после вылета из аэропорта города Понка. После крушения самолет сгорел.

В полиции сообщили, что выживших в результате крушения нет. Самолет рассчитан на шесть пассажиров.

Напомним, при крушении легкомоторного самолета в Швейцарии погибла семья из четырех человек. Ранее во Франции потерпел крушение небольшой пассажирский самолет – погибли два человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, США, самолет, жертвы, крушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь