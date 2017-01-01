В Венесуэле назвали организаторов покушения на Мадуро

Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы обвинил правые силы в попытке покушения на президента.

За взрывом во время парада в Каракасе стоят правые политические силы. Об этом заявил председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

"Правые настаивают на насилии, чтобы занять места во власти, которые они не смогли занять через выборы. Наш брат президент Николас Мадуро и высшее политическое и военное командование остались невредимыми после террористического нападения", – написал Кабельо в Twitter.



Власти Венесуэлы назвали взрыв в Каракасе покушением на главу государства.

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