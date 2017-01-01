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ИГ взяло на себя ответственность за атаку на мечеть в Афганистане

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Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за совершенный 3 августа теракт в городе Гардез в Афганистане.
Взрыв в афганской мечети унес жизни 30 человек
Взрыв в афганской мечети унес жизни 30 человек
 
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в мечети на востоке Афганистане, сообщает SITE Intelligence Group.
 
Напомним, нападение на шиитскую мечеть в городе Гардез в провинции Пактия произошло 3 августа. В мечеть ворвались два террориста и открыли огонь по прихожанам, впоследствии один из боевиков-смертников привел в действие взрывное устройство. 

В аэропорту Кабула подорвался смертник: погибли 16 человек
 
При атаке террористов погибли по меньшей мере 30 человек, еще более 100 получили ранения.

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Теги: Афганистан, теракт, война в афганистане, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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