ИГ взяло на себя ответственность за атаку на мечеть в Афганистане

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за совершенный 3 августа теракт в городе Гардез в Афганистане.

Взрыв в афганской мечети унес жизни 30 человек

Корреспондент