Момент покушения на Мадуро попал на видео

В интернете появилось видео неудачного покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро на военном параде в Каракасе.

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах телевизионной трансляции видно, как Мадуро и стоящие рядом с ним люди внезапно смотрят вверх, потом сигнал прерывается, а затем видно, как толпа людей разбегается от трибуны.

Инцидент произошел на церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. В результате атаки венесуэльский лидер и члены руководства не пострадали.

Мадуро обвинил в организации покушения президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. По его словам, часть виновных в покушении уже задержаны, ряд организаторов взрыва проживают в США.

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