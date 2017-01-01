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Момент покушения на Мадуро попал на видео

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В интернете появилось видео неудачного покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро на военном параде в Каракасе.
 
Во время публичного выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро в центре Каракаса неизвестные преступники попытались атаковать главу государства с помощью беспилотника
 
В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах телевизионной трансляции видно, как Мадуро и стоящие рядом с ним люди внезапно смотрят вверх, потом сигнал прерывается, а затем видно, как толпа людей разбегается от трибуны.
 
Инцидент произошел на церемонии празднования 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. В результате атаки венесуэльский лидер и члены руководства не пострадали.
 
 
Мадуро обвинил в организации покушения президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. По его словам, часть виновных в покушении уже задержаны, ряд организаторов взрыва проживают в США.

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Теги: видео, Венесуэла, покушение, Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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