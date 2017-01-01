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В Колумбии отвергли причастность президента к покушению на Мадуро

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В Боготе назвали бессмысленными и безосновательными обвинения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в причастности главы Колумбии к покушению на него.
В Колумбии отрицают причастность президента Хуана Мануэля Сантоса к покушению на главу Венесуэлы
В Колумбии отрицают причастность президента Хуана Мануэля Сантоса к покушению на главу Венесуэлы

Обвинения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос несет ответственность за покушение на него, являются «бессмысленными и безосновательными». Об этом в воскресенье, 5 августа, сообщает пресс-служба колумбийского МИД в Twitter.

"Венесуэльский лидер не впервые обвиняет Колумбию при любых инцидентах. Мы требуем уважения к президенту, правительству и колумбийскому народу", - говорится в пресс-релизе.

Напомним, в Каракасе 5 августа произошло неудачное покушение на Мадуро с применением беспилотников со взрывчаткой. Пострадали семь военных, сам боливарианский лидер не получил ранений.

Он обвинил Сантоса в причастности к покушению, а также крайне правые венесуэльские группировки.

Эскалация отношений между Колумбией и Венесуэлой произошла в 2015 году в результате борьбы боливарианцев с военизированными группировками на территории республики, закрытием границ и депортацией колумбийцев. Мадуро в июне 2018 года заявлял, что Сантос готовит ряд военных провокаций в Венесуэле для развязывания вооруженного конфликта между двумя государствами.

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Теги: Колумбия, покушения, Венесуэла, обвинения, покушение, Богота, Мадуро, Николас Мадуро, Каракас
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Источник: korrespondent.net

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