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В Таиланде перевернулся двухэтажный автобус с туристами

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После дождя дорога была мокрой и скользкой, поэтому водитель не справился с управлением на крутом повороте. Автобус перевернулся и упал на бок.
Последствия ДТП с автобусом в Таиланде
Последствия ДТП с автобусом в Таиланде
bangkokpost.com

В Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус, следовавший из тайской столицы Бангкок на остров Пхукет. В результате пострадали 15 человек, передает со ссылкой на местную полицию Bangkok Post.

Отмечено, что инцидент произошел в районе провинции Сураттхани на юге страны. 30-летний водитель автобуса перевозил 29 пассажиров.

По его словам, после дождя дорога была мокрой и скользкой, поэтому он не справился с управлением на крутом повороте. Водитель рассказал, что автобус перевернулся и упал на бок.

В полиции сообщили, что 15 человек были госпитализированы. На данный момент четверо травмированных уже выписаны из больницы.

Напомним, ранее в Беларуси перевернулся автобус с украинцами.

Также сообщалось, что в Черниговской области перевернулся автобус с детьми: восемь пострадавших.

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Теги: ДТП, Таиланд, туристы, авария, автобус, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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