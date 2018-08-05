Трамп назвал вмешивающиеся в дела США страны

Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США, и число подобных действий может вырасти, заявил Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела Соединенных Штатов, и число подобных действий может возрасти из-за экономического роста его страны. Об этом он заявил во время выступления в штате Огайо, передает NBC.

"Много народу. Мы должны остановить это. Мы должны остановить вмешательство и всех тех, кто атакует нас. И их много. Здесь и Россия, и Китай. У нас все хорошо с Северной Кореей, но и они, вероятно, делают то же самое", - сказал американский лидер.

Напомним, в США ведется расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. В американской разведке считают, что это было сделано по указанию из Кремля. Все обвинения в Москве отрицают.

1 августа Трамп потребовал прекратить расследование по "российскому делу".

Перед этим Трамп заявлял, что верит выводам американских спецслужбо вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году, отметив, что это в конечном счете не повлияло на результат голосования.

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