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Трамп назвал вмешивающиеся в дела США страны

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Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела США, и число подобных действий может вырасти, заявил Дональд Трамп.
Американский президент перечислил страны, вмешивающиеся в дела США
Американский президент перечислил страны, вмешивающиеся в дела США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и, возможно, Северная Корея вмешиваются в дела Соединенных Штатов, и число подобных действий может возрасти из-за экономического роста его страны. Об этом он заявил во время выступления в штате Огайо, передает NBC.

"Много народу. Мы должны остановить это. Мы должны остановить вмешательство и всех тех, кто атакует нас. И их много. Здесь и Россия, и Китай. У нас все хорошо с Северной Кореей, но и они, вероятно, делают то же самое", - сказал американский лидер.

Напомним, в США ведется расследование возможного вмешательства России в президентские выборы. В американской разведке считают, что это было сделано по указанию из Кремля. Все обвинения в Москве отрицают.

1 августа Трамп потребовал прекратить расследование по "российскому делу".

Перед этим Трамп заявлял, что верит выводам американских спецслужбо вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году, отметив, что это в конечном счете не повлияло на результат голосования.

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Теги: Россия, Россия-США, США, Северная Корея, Китай, международные отношения, Трамп, КНДР, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    05.08.2018, 11:00
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Эта вонючая рвша вмешивается в дела многих стран. Быстрее бы пукин ушёл в мир иной, его там черти заждались.
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