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В Брюсселе самолет с 150 пассажирами аварийно сел на одном двигателе

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При вылете из аэропорта столицы Бельгии в один из двигателей самолета затянуло птицу, что привело к его отказу.
Лайнер A319 успешно осуществил аварийную посадку
Лайнер A319 успешно осуществил аварийную посадку
lesoir.be

В международном аэропорту Брюсселя лайнер A319 авиакомпании Brussels Airlines успешно осуществил аварийную посадку на одном работающем двигателе. Об этом сообщает газета Le Soir.

Отмечено, что при вылете из аэропорта столицы Бельгии в один из двигателей самолета затянуло птицу, что привело к его отказу.

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Командир самолета, чтобы не создавать паники, предупредил около 150 пассажиров, что из-за технической проблемы он вынужден развернуть лайнер на посадку.

Как сообщается, при экстренном приземлении никто не пострадал.

Самолет летел в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Как сообщалось 4 августа, в России разбился вертолет, 18 погибших.

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Теги: самолет, Бельгия, авиаперелет, двигатель, пассажиры, Брюссель, экстренная посадка, авиаперевозки, самолеты, аварийная посадка
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