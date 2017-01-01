В Афганистане при атаке смертника на конвой погибли три солдата НАТО

Среди пострадавших трое людей, а именно гражданин США и два афганца. Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

В центре Афганистана, в провинции Парван, террорист-смертник атаковал конвой иностранных военных, в результате чего погибли трое солдат НАТО. Об этом в воскресенье, 5 августа, сообщает Reuters.

По данным представителя НАТО, жертвами атаки стали три солдата Североатлантического альянса.

Собеседник агентства отметил, что среди пострадавших три человека, а именно гражданин США и два афганца.

Отмечено, что в момент атаки конвой двигался по населенному пункту Хала Зай. Сообщается, что погибших и пострадавших среди гражданского населения во время инцидента нет.

На данный момент иностранные военные оцепили место происшествия. Представитель НАТО отметил, что ведется расследование инцидента.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка Талибан.

Напомним, ранее в Афганистане произошло нападение на шиитскую мечеть в городе Гардез в провинции Пактия. В мечеть ворвались два террориста и открыли огонь по прихожанам, впоследствии один из боевиков-смертников привел в действие взрывное устройство.

Перед этим сообщалось, что в результате нападения на правительственное здание в городе Джелалабад на востоке Афганистана погибли 26 человек, еще 31 ранен.

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