Европу накрыла аномальная жара

Жара уже привела к лесным пожарам и снижению уровня воды в реках Германии. Ожидается, что засуха станет причиной сокращения урожаев.

Люди спасаются от жары, купаясь в фонтанах cap24.tv

Страны Европы накрыла аномальная жара. В частности, во многих районах Германии температура уже превышает показатели в +35 градусов, передает в воскресенье, 5 августа, агентство Синьхуа.

В частности, указано, что жара уже привела к лесным пожарам и снижению уровня воды в реках. Кроме того, ожидается, что засуха станет причиной сокращения урожаев.

Читай также: Швеция просит у НАТО помощи в тушении пожаров

Метеорологическая служба Германии подтвердила, что июль 2018 года побил температурный рекорд и стал самым жарким месяцем в Германии с 1881 года. Что касается рекорда суммарной продолжительности солнечного сияния, то в июле 2018 года она составила 305 часов, на втором месте с 1951 года.

Согласно прогнозам, в августе жара не отступит.

Как сообщается, в связи с жарой значительно снизился уровень воды и, как следствие, пропускная способность фарватера Рейна, а также Эльбы и Одера. Кроме того, Министерство сельского хозяйства ФРГ уже сейчас прогнозирует сокращение урожая зерна на 7-8 млн тонн, а общий экономический ущерб оценивается в 1,4 млрд евро.

Напомним, от жары страдают и другие страны Европы - так, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47, а во Франции из-за аномально жаркой погоды пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.

В Швеции из-за аномальной жары тает высочайшая точка страны.