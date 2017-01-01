В Персидском заливе начались крупные военно-морские учения Ирана

Иран укрепляет свою обороноспособность в районе залива.

Корпус стражей иранской революции подтвердил сообщения западных СМИ о проведении в Персидском заливе масштабных военно-морских учений.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.

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“Целью учений было обеспечение безопасности международного морского пути“, - цитируют иранские СМИ заявление официального представителя Корпуса Рамазана Шарифа.

Он добавил, что необходимость повышения обороноспособности Ирана в районе залива вызвано угрозами со стороны противников.

Ранее западные СМИ со ссылками на собственные источники сообщали, что в военно-морских маневрах Ирана приняли участие до 100 судов различного типа и назначения.

Как сообщалось 1 августа, в США уверены, что масштабными маневрами Тегеран может продемонстрировать возможности по перекрытию Ормузского пролива.