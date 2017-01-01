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Венеция переполнена водным транспортом: погибли три человека

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Венецианская лагуна задыхается от обилия водного транспорта. В результате двух инцидентов за выходные погибли три человека.
В водах Венеции погибло три человека
В водах Венеции погибло три человека
dw.de

В результате двух инцидентов в венецианской лагуне за 2 дня погибло 3 человека, 8 получили ранения. В пятницу, 3 августа, незадолго до полуночи моторная лодка врезалась в рыбацкую лодку, оба 69-летних рыбака погибли. Находившиеся в моторной лодке молодые люди отделались травмами.

В субботу другая лодка перевернулась на большой волне - 1 человек погиб, 4 получили ранения.

Эти инциденты вновь оживили дискуссию о том, что лагуна и каналы перегружены обилием водного транспорта.

"К сожалению, Венеция превратилась в морской автобан, на котором моторные лодки устраивают гонки без правил", - заявил местный политик Стефано Педича.

"Протесты рыбаков и гондольеров никто не слышит", - подчеркнул он.

В городе многие поддерживают полный запрет использования моторных лодок.

Ранее сообщалось, что власти Венеции ограничат число туристов в городе.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: туризм, смерть, туристы, вода, Венеция, турист, несчастный случай, туристка
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Источник: korrespondent.net

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