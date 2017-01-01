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В Испании задержали одного из главарей русской мафии

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Всего полиция задержала троих подозреваемых в связях с криминальным миром.
"Вор в законе" готовил убийство конкурента
"Вор в законе" готовил убийство конкурента
diariosur.es

В Марбелье (Испания) полиция задержала трех “воров в законе“, одного из которых власти считают третьим человеком в иерархии русской мафии в стране. 

Об этом сообщает издание Sur, передает Фокус.

Всем задержанным предъявлены обвинения в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе. Криминальные авторитеты собрались, чтобы обсудить убийство члена одного из конкурирующих преступных кланов и тем самым продемонстрировать свою силу.

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Один из них попал в поле зрения правоохранительных органов, когда, находясь в Литве, пытался взять контроль над преступной средой в Испании после ареста в этой стране 129 членов русской мафии. Он отдавал приказы и выступал арбитром между группировками, делившими влияние.

Еще двое участников “сходки“ являлись, по данным полиции, выходцами из Грузии. При них были обнаружены поддельные польские и украинские документы.

Как сообщалось 4 августа, доверенное лицо “вора в законе“ выдворили из Украины в Азербайджан.

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Теги: мафия, криминал, Испания, вор в законе
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