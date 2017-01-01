В Китае объявили "желтый" уровень тревоги из-за жары

Метеоцентр рекомендовал жителям некоторых районов сократить время пребывания на открытом воздухе.

Аномально жаркая погода установилась во многих районах Китая, в связи с чем, метеослужба страны объявила "желтый" уровень тревоги.

Об этом сообщает агентство Синьхуа в воскресенье, 5 августа.

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Сегодня в большинстве районов к югу от реки Янцзы, в провинциях Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Шэньси, Сычуань, Гуандун и Синьцзян-Уйгурском автономном районе столбик термометра поднимется до отметки 35-36 градусов Цельсия, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

В некоторых районах температура воздуха достигнет 39 градусов Цельсия.

Метеоцентр рекомендовал жителям указанных районов сократить время пребывания на открытом воздухе, а также принять меры по защите от теплового удара.

Напомним, от жары страдают и другие страны Европы - так, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47, а во Франции из-за аномально жаркой погоды пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.