В Индонезии произошло мощное землетрясение, есть жертвы

Геологическая служба США зафиксировала мощное землетрясение магнитудой 7 на индонезийском острове Ломбок.

В Индонезии на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) в воскресенье, 5 августа,.

По данным центра, землетрясение произошло на глубине 20 километров. Землетрясение было зафиксировано в 11.46 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к северо-востоку от города Матарам.

По данным агентства dpa, вследствие землетрясения погибли 16 человек.

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