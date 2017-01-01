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Муха помешала установить мировой рекорд по падению домино

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В связи с тем, что костяшки имели размер с ноготь маленького пальца, подлетевшая муха запустила цепную реакцию.
Любители домино собрались для установления рекордов в городе Нидде
Любители домино собрались для установления рекордов в городе Нидде
Der Spiegel

В Германии муха сорвала мировой рекорд, досрочно запустив процесс падения самой длинной в истории цепочки мини-домино, пишет Der Spiegel. Любители домино собрались для установления рекордов в городе Нидде.

В течение двух недель они формировали фигуры из 600 тысяч разноцветных костяшек домино. В связи с тем, что костяшки имели размер с ноготь маленького пальца, подлетевшая муха запустила цепную реакцию.

"После этого у нас не было времени, чтобы снова выстроить все косточки", – рассказал организатор акции Патрик Зиннер.

Несмотря на насекомое, участникам удалось установить другие рекорды, среди которых – самая длинная в Германии цепная реакция: 596 229 костяшек домино падали в течение 15 минут.

Ранее ученые объяснили, чем опасны для человека мухи.

 

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Теги: рекорд, Германия, мухи, муха
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Источник: korrespondent.net

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