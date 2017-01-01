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Жара в Португалии побила 40-летний рекорд

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Жаркая погода на Пиренейском полуострове является результатом попадания массы горячего воздуха из Африки.
Из-за жары в Португалии возникли лесные пожары
Из-за жары в Португалии возникли лесные пожары
telegraf.com.ua

Температура в Лиссабоне побила 37-летний рекорд на фоне аномальной жары в Португалии и соседней Испании. Об этом сообщает Associated Press.

Метеорологическая служба Португалии сообщила, что температура в Лиссабоне достигла 44 градусов по Цельсию в субботу, превысив предыдущий рекорд города в 43 градуса, установленный в 1981 году.

Жарче всего в этот день было в районе Алвега в центральной Португалии, там температура составила 46,8 градуса по Цельсию. Рекордная температура в Португалии зафиксирована в 2003 году - 47,4 градуса.

Жаркая погода на Пиренейском полуострове является результатом попадания массы горячего воздуха из Африки. 

Напомним, от жары страдают и другие страны Европы - так, в Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47, а во Франции из-за аномально жаркой погоды пришлось остановить работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.

 

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Теги: рекорд, климат, лето, Португалия, жара, Аномальная жара, Лиссабон, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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