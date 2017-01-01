Украина поднялась в рейтинге логистики ВБ

Всемирный банк признал Украину одной из лучших в регионе стран по показателю логистической эффективности.

По сравнению с рейтингом 2016 года, Украина улучшила результат на 14 позиций vsemirnyjbank.org

Украина заняла 66 строчку по показателю логистической эффективности по версии Всемирного банка. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook в воскресенье, 5 августа.

По его словам, Всемирный банк признал Украину одной из лучших в регионе стран по показателю логистической эффективности. По сравнению с рейтингом 2016 года, Украина улучшила результат на 14 позиций.

"По сравнению с позапрошлым годом, Украина поднялась на 14 позиций в списке Logistics Performance Index 2018 и заняла 66 место среди 160 стран мира", - написал Порошенко.

Украина получила доступ к логистической базе данных НАТО

Ранее во Всемирном банке отметили высокую эффективность украинских реформ в финансовом секторе.

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