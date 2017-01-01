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Израиль опубликовал снимки возводимых в море заграждений

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Сооружения в море на границе с сектором Газа помешают проникнуть в Израиль военизированным формированиям палестинцев.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман
Getty Images

Министерство обороны Израиля опубликовало снимки морских заградительных сооружений на границе с сектором Газа. Глава министерства Авигдор Либерман в воскресенье, 5 августа, заявил в своем микроблоге Twitter об интенсивной работе по строительству заграждений.

По информации издания The Jerusalem Post, протяженность барьера в Средиземном море составит 200 метров, ширина - 50 метров, а высота - 6 метров. В подводной части заграждение усилено колючей проволокой.

Возведение барьера, который включает в себя три уровня, началось в мае и должно завершиться к концу года. По словам Либермана, сооружение помешает проникнуть на территорию Израиля военизированным формированиям палестинцев.

Министр указал, что теперь радикальное движение ХАМАС потеряет еще одну стратегическую возможность. "Мы продолжим защищать израильтян силой и мудростью", - подчеркнул Либерман.

Недавно Израиль перехватил корабль под флагом Швеции.

На прошлой неделе ВМС Израиля перехватили еще один корабль из Флотилии свободы. Судно "Аль-Ауда" под норвежским флагом также перевозило медикаменты.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Израиль, сектор Газа, судно, корабль, корабли
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Источник: korrespondent.net

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