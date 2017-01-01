Израиль опубликовал снимки возводимых в море заграждений
Министерство обороны Израиля опубликовало снимки морских заградительных сооружений на границе с сектором Газа. Глава министерства Авигдор Либерман в воскресенье, 5 августа, заявил в своем микроблоге Twitter об интенсивной работе по строительству заграждений.
По информации издания The Jerusalem Post, протяженность барьера в Средиземном море составит 200 метров, ширина - 50 метров, а высота - 6 метров. В подводной части заграждение усилено колючей проволокой.
Возведение барьера, который включает в себя три уровня, началось в мае и должно завершиться к концу года. По словам Либермана, сооружение помешает проникнуть на территорию Израиля военизированным формированиям палестинцев.
. . . pic.twitter.com/9fqasZiJLB— (@AvigdorLiberman) 5 августа 2018 г.
Министр указал, что теперь радикальное движение ХАМАС потеряет еще одну стратегическую возможность. "Мы продолжим защищать израильтян силой и мудростью", - подчеркнул Либерман.
Недавно Израиль перехватил корабль под флагом Швеции.
На прошлой неделе ВМС Израиля перехватили еще один корабль из Флотилии свободы. Судно "Аль-Ауда" под норвежским флагом также перевозило медикаменты.
Источник: Русская служба DW
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