В Бангладеш напали на авто с американским послом

Машина вечером в субботу "была атакована группой вооруженных мужчин, часть которых была на мотоциклах".

В столице Бангладеш Дакке произошло нападение на автомобиль, в котором ехала посол США в Бангладеш Марша Берникат. Нападение произошло вечером в субботу, 4 августа, сообщается на сайте американского диппредставительства.

Машина "была атакована группой вооруженных мужчин, часть которых была на мотоциклах", отметили в посольстве. По данным ведомства, Берникат, ее водитель и сотрудники службы безопасности в результате инцидента не пострадали, "но два автомобиля службы безопасности получили некоторые повреждения".

В посольстве выразили признательность местной полиции и сотрудникам службы безопасности за "быструю и профессиональную реакцию" на инцидент.

По данным Голоса Америки, нападение произошло, когда Берникат покидала прощальный ужин в честь вице-президента правозащитной организации The Hunger Project (Проект "Голод") Бадиула Алама Маджумдара и директора организации в Бангладеш.

Ранее в Афганистане при атаке смертника на конвой погибли три солдата НАТО.

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