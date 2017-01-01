В США заявили, что не причастны к покушению на Мадуро
Ранее президент Венесуэлы заявил, что некоторые их организаторов покушения на него проживают в Соединенных Штатах.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон никаким образом не причастен к организации покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, передает Интерфакс.
"Могу заверить, что правительство США никак не участвовало в этом", - отметил Болтон.
Напомним, на Мадуро было предпринято покушение во время его публичного выступления в Каракасе на военном параде.
Ответственность за покушение на лидера Венесуэлы взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты
Обращаясь в телеэфире к нации после инцидента, Мадуро заявил, что рассчитывает на содействие в борьбе с террористическими группировками со стороны президента США Дональда Трампа, поскольку, по его мнению, некоторые их организаторов покушения проживают в Соединенных Штатах.
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