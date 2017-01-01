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В США заявили, что не причастны к покушению на Мадуро

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Ранее президент Венесуэлы заявил, что некоторые их организаторов покушения на него проживают в Соединенных Штатах.
На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение
На президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение
 
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон никаким образом не причастен к организации покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, передает Интерфакс.
 
"Могу заверить, что правительство США никак не участвовало в этом", - отметил Болтон.
 
Напомним, на Мадуро было предпринято покушение во время его публичного выступления в Каракасе на военном параде. 
 
Ответственность за покушение на лидера Венесуэлы взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты
 
Обращаясь в телеэфире к нации после инцидента, Мадуро заявил, что рассчитывает на содействие в борьбе с террористическими группировками со стороны президента США Дональда Трампа, поскольку, по его мнению, некоторые их организаторов покушения проживают в Соединенных Штатах.

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Теги: США, Венесуэла, покушение, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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