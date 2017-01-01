Число погибших в Индонезии превысило 80 человек

Землетрясение было настолько сильным, что толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок превысило 80 человек. Об этом в Facebook сообщило Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии.



По последним данным ведомства, погибли 82 человека, сотни пострадали. Несколько тысяч человек эвакуированы в безопасные места. Кроме того, повреждены тысячи домов.

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