Число погибших в Индонезии превысило 80 человек
Землетрясение было настолько сильным, что толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.
Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок превысило 80 человек. Об этом в Facebook сообщило Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии.
По последним данным ведомства, погибли 82 человека, сотни пострадали. Несколько тысяч человек эвакуированы в безопасные места. Кроме того, повреждены тысячи домов.
Напомним, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0, которое затронуло северное побережье Ломбока и остров Бали, а через несколько минут случился афтершок магнитудой 5,6.
Ранее сообщалось о 37 погибших.
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