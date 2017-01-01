Саудовская Аравия высылает канадского посла

Власти королевства приняли решение о замораживании всех новых торговых и инвестиционных транзакций с Канадой.

Эр-Рияд отзывает своего посла из Канады

Эр-Рияд объявил посла Канады персоной нон-грата и дал ему 24 часа на то, чтобы покинуть страну. Об этом сообщило агентство печати Саудовской Аравии.

Также королевство отзывает саудовского посла в Оттаве для консультаций и замораживает все новые торговые и инвестиционные транзакции с Канадой.

Причиной таких действий стала позиция МИД Канады по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии. В пятницу, 3 августа, Оттава потребовала немедленного освобождения "мирных борцов за права человека", в частности, правозащитницы Самар Бадави.

"Позиция Канады представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства, противоречит основам международного права и всех договоренностей, регулирующих отношения между государствами", - подчеркнули в МИД Саудовской Аравии.

При этом Эр-Рияд оставил за собой право предпринимать дальнейшие действия.

Напомним, в ноябре 2017 года Саудовская Аравия отозвала своего посла в Германии из-за выскзываний министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля.

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