Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Саудовская Аравия высылает канадского посла

Комментариев: 0
Власти королевства приняли решение о замораживании всех новых торговых и инвестиционных транзакций с Канадой.
Эр-Рияд отзывает своего посла из Канады
Эр-Рияд отзывает своего посла из Канады

Эр-Рияд объявил посла Канады персоной нон-грата и дал ему 24 часа на то, чтобы покинуть страну. Об этом сообщило агентство печати Саудовской Аравии.

Также королевство отзывает саудовского посла в Оттаве для консультаций и замораживает все новые торговые и инвестиционные транзакции с Канадой.

Причиной таких действий стала позиция МИД Канады по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии. В пятницу, 3 августа, Оттава потребовала немедленного освобождения "мирных борцов за права человека", в частности, правозащитницы Самар Бадави. 

"Позиция Канады представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства, противоречит основам международного права и всех договоренностей, регулирующих отношения между государствами", - подчеркнули в МИД Саудовской Аравии.

При этом Эр-Рияд оставил за собой право предпринимать дальнейшие действия.

Напомним, в ноябре 2017 года Саудовская Аравия отозвала своего посла в Германии из-за выскзываний министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля.

В Саудовской Аравии арестовали более 40 человек за посты в соцсетях

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: конфликт, Саудовская Аравия, Канада, посол
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь