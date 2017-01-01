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Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео

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Во время уничтожения беспилотника, зафиксированного в ролике, слышно, как президент Венесуэлы произносит речь.
Правоохранители в Каракасе ищут остатки уничтоженного дрона
Правоохранители в Каракасе ищут остатки уничтоженного дрона

Глава издания El Nacional, журналист Мигель Отеро опубликовал в Twitter видео уничтожения беспилотника над проспектом Боливара в Каракасе, где в субботу, 4 августа, проходил военный парад.

В ролике видно дрон-мультикоптер, который затем взрывается в небе. 

 
Напомним, на Мадуро было предпринято покушение во время его публичного выступления в Каракасе на военном параде. Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой.
 
Ответственность за покушение на лидера Венесуэлы взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты.
 

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Теги: видео, Венесуэла, беспилотник, покушение, Мадуро, дрон
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Источник: korrespondent.net

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