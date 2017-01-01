Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео

Во время уничтожения беспилотника, зафиксированного в ролике, слышно, как президент Венесуэлы произносит речь.

Глава издания El Nacional, журналист Мигель Отеро опубликовал в Twitter видео уничтожения беспилотника над проспектом Боливара в Каракасе, где в субботу, 4 августа, проходил военный парад.

В ролике видно дрон-мультикоптер, который затем взрывается в небе.

Momento en el que explota el dron en la Av. bolivar de Caracas pic.twitter.com/fsmh4Iw2zx — Miguel H Otero (@miguelhotero) 5 серпня 2018 р.

Напомним, на Мадуро было предпринято покушение во время его публичного выступления в Каракасе на военном параде. Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой.

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