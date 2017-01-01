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После покушения на Мадуро задержали 11 журналистов

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Среди задержанных есть представители местных СМИ, а также испанских и аргентинских изданий.
В Венесуэле сообщили, что на президента страны было совершено покушение
В Венесуэле сообщили, что на президента страны было совершено покушение

Власти Венесуэлы задержали 11 журналистов после покушения на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил Национальный профсоюз работников венесуэльской печати в Twitter.

"11 журналистов и работников СМИ были беззаконно задержаны, некоторых из них избили, других ограбили. Мы протестуем против этого и просим наказать ответственных за это нарушение права на информацию", - сообщает профсоюз в Twitter.

Отмечается, что среди задержанных есть журналисты из Аргентины и Испании, а также представители местных СМИ.

Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти задержали шестерых подозреваемых в попытке убийства главы государства.

Напомним, в субботу, 4 августа, произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

Ответственность за инцидент взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты.

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Теги: СМИ, Венесуэла, Журналисты, задержание, покушение, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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