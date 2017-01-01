Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

При наводнении в Таиланде пострадали более 70 тысяч человек

Комментариев: 0
Метеорологическое бюро Таиланда прогнозирует с 5 по 9 августа новые сильные ливни на севере и северо-востоке королевства.
Жителям страны обещают сильные дожди
Жителям страны обещают сильные дожди
twitter.com/912CroozeFM

В Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями, пострадали более 70 тысяч человек. Об этом сообщило местное издание Bangkok Post.

По информации газеты, стихия затронула девять северо-восточных провинций страны, из которых больше всего пострадала Накхонпханом, где вышла из берегов река Меконг, затопив 12 районов.

В результате наводнения в Накхонпханоме пострадало 12,2 тысяч домашних хозяйств и 26,8 тысяч человек, затоплены 28,7 тысяч гектаров.

В соседней провинции Мукдахан вода затопила 11,4 тысяч ферм (4,5 тысяч гектаров), пострадали 38,3 тысяч человек.

Метеорологическое бюро Таиланда прогнозирует с 5 по 9 августа новые сильные ливни на севере и северо-востоке королевства.

Ранее сообщалось, что жертвами стихийных бедствий в Японии за последние три месяца стали 347 человек.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Таиланд, стихия, наводнение, жертвы, наводнения, пострадавшие, стихийное бедствие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь