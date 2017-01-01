При наводнении в Таиланде пострадали более 70 тысяч человек

Метеорологическое бюро Таиланда прогнозирует с 5 по 9 августа новые сильные ливни на севере и северо-востоке королевства.

В Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями, пострадали более 70 тысяч человек. Об этом сообщило местное издание Bangkok Post.

По информации газеты, стихия затронула девять северо-восточных провинций страны, из которых больше всего пострадала Накхонпханом, где вышла из берегов река Меконг, затопив 12 районов.

В результате наводнения в Накхонпханоме пострадало 12,2 тысяч домашних хозяйств и 26,8 тысяч человек, затоплены 28,7 тысяч гектаров.

В соседней провинции Мукдахан вода затопила 11,4 тысяч ферм (4,5 тысяч гектаров), пострадали 38,3 тысяч человек.

Метеорологическое бюро Таиланда прогнозирует с 5 по 9 августа новые сильные ливни на севере и северо-востоке королевства.

Ранее сообщалось, что жертвами стихийных бедствий в Японии за последние три месяца стали 347 человек.

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