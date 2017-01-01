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Китай испытал гиперзвуковой летательный аппарат

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Xingkong-2 был разработан Китайской академией аэрокосмической аэродинамики. Он может нести ядерные боеголовки.
Аппарат получил название Xingkong-2 (Звездное небо-2)
Аппарат получил название Xingkong-2 (Звездное небо-2)
Факты

Успешные испытания гиперзвукового летального аппарата прошли в Китае, сообщила китайская англоязычная газета Global Times.

Аппарат, получивший название Xingkong-2 (Звездное небо-2) был выведен на запланированную высоту на одном из полигонов северо-запада страны в пятницу минувшей недели с помощью ракеты, через 10 минут отделился от носителя и, совершив ряд маневров, приземлился в намеченной точке.

Xingkong-2 был разработан Китайской академией аэрокосмической аэродинамики. По утверждению издания, которое ссылается на военных экспертов, аппарат может нести ядерные боеголовки, и недоступен для поражения современными средствами противоракетной обороны, благодаря высокой скорости полета и маневренности.

Ранее китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) презентовала свою новую микроракету Цзелун-1. 

 

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Теги: Китай, ракета, испытание ракеты, способной нести ядерный заряд, испытание оружия
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Источник: korrespondent.net

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