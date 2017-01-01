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Землетрясение в Индонезии: число жертв приближается к сотне

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Землетрясение было настолько мощным, что его испытывали на соседнем острове Бали, где погибли два человека.
Возле госпиталя в Индонезии
Возле госпиталя в Индонезии

По меньшей мере 91 человек погиб в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии, сообщают местные власти. Кроме того, по крайней мере 209 человек получили травмы.

Военные заявили, что отправили на остров корабль с помощью.

Землетрясение на острове Ломбок магнитудой 6,9 произошло вечером 5 августа. После этого, по данным индонезийского метеорологического, климатологического и геофизического агентства, было более 120 повторных подземных толчков.

Землетрясение было настолько мощным, что его испытывали на соседнем острове Бали, где, по данным спасателей, погибли два человека.

 

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Теги: Индонезия, стихия, жертвы, землетрясение, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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