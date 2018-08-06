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СМИ посчитали потери Киева от коррупции на таможне

Комментариев: 2
S"uddeutsche Zeitung, опираясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые для ухода от пошлин.
Одесский порт
Одесский порт
DW

Из-за коррупции на таможне Украина теряет ежегодно более четырех миллиардов евро. Об этом говорится в расследовании издания S"uddeutsche Zeitung, опубликованном в понедельник, 6 августа.

"Это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в два раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка", - цитирует издание Deutsche Welle.

S"uddeutsche Zeitung, опираясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые для ухода от пошлин. Ввозимые в страну товары в процессе таможенной регистрации меняют маркировку, к примеру, зонтики превращаются в щетки или зеркала - и только на одной партии груза государство теряет тысячи евро.

В махинациях на таможне, по данным немецкого издания, участвуют сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ. Для нелегальных сделок создаются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции.

Ранее в Государственной фискальной службе посчитали поступления от борьбы с контрабандой.

 

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Теги: Украина, коррупция, контрабанда, Таможня, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, контрабандисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Фарабунда_Марти    06.08.2018, 10:33
Оценка:  +1
Фарабунда_Марти
Это же больше, чем потери от оккупации Донбасса и аннексии Крыма!..
Однако!
П    06.08.2018, 09:56
Оценка:  0
П
Евробляхи виноваты?
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