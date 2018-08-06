СМИ посчитали потери Киева от коррупции на таможне

S"uddeutsche Zeitung, опираясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые для ухода от пошлин.

Из-за коррупции на таможне Украина теряет ежегодно более четырех миллиардов евро. Об этом говорится в расследовании издания S"uddeutsche Zeitung, опубликованном в понедельник, 6 августа.

"Это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в два раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка", - цитирует издание Deutsche Welle.

S"uddeutsche Zeitung, опираясь на документы, таможенные и транспортные накладные, описывает махинации, применяемые для ухода от пошлин. Ввозимые в страну товары в процессе таможенной регистрации меняют маркировку, к примеру, зонтики превращаются в щетки или зеркала - и только на одной партии груза государство теряет тысячи евро.

В махинациях на таможне, по данным немецкого издания, участвуют сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ. Для нелегальных сделок создаются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции.

Ранее в Государственной фискальной службе посчитали поступления от борьбы с контрабандой.

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