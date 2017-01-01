В США самолет упал на стоянку: пять жертв

Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Самолет направлялся в аэропорт, когда произошла авария.

В американском городе Санта-Ана на юге Калифорнии легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек, сообщает Associated Press.

Как отметили в пожарной службе, самолет направлялся в аэропорт, когда произошла авария. В результате крушения никто из находившихся на стоянке не пострадал.

#BREAKING @OCFA_PIO on scene where 4 reportedly killed in small Cessna plane crashes in parking lot near South Coast Plaza, Santa Ana, flying from Concord to SNA. @LANow pic.twitter.com/FLaktSD0NX — Allen J. Schaben (@alschaben) 5 августа 2018 г.

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Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты.

Ранее в результате крушения легкомоторного самолета на севере американского штата Оклахома погибли около шести человек.

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