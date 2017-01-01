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В США самолет упал на стоянку: пять жертв

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Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Самолет направлялся в аэропорт, когда произошла авария.

В американском городе Санта-Ана на юге Калифорнии легкомоторный самолет упал на автомобильную стоянку. В результате аварии погибли пять человек, сообщает Associated Press.

Как отметили в пожарной службе, самолет направлялся в аэропорт, когда произошла авария. В результате крушения никто из находившихся на стоянке не пострадал.

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Крушение произошло в полутора километрах от южнокалифорнийского аэропорта Джон Уэйн. Улицы, ведущие к расположенному рядом с местом аварии торговым центром South Coast Plaza, перекрыты.

Ранее в результате крушения легкомоторного самолета на севере американского штата Оклахома погибли около шести человек.

 

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Теги: авиакатастрофа, США, Калифорния, самолет, видео
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Источник: korrespondent.net

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