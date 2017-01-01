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Премьер Японии инициирует встречу с главой КНДР

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Синдзо Абэ в разговоре с Ким Чен Ыном хочет решить ядерный и ракетный вопросы, а также построить новые японо-северокорейские отношения.
Премьер Японии Синдзо Абэ хочет встретиться с Ким Чен Ыном
Премьер Японии Синдзо Абэ хочет встретиться с Ким Чен Ыном
AP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил желание встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для обсуждения ядерного разоружения КНДР. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В частности, японский премьер в своем выступлении в связи с годовщиной ядерной бомбардировки Хиросимы отметил, что в отношениях с Пхеньяном в Токио наблюдается стагнация.

"Я наконец должен встретиться с Ким Чен Ыном, пообщаться с ним, решить ядерный и ракетный вопросы, а также построить новые японо-северокорейские отношения", - сказал Абэ.

По данным агентства, в КНДР создана специальная группа для развития диалога с Японией. До этого в Токио рассматривали возможность встречи глав МИД двух стран.

Предполагается, что местом встречи лидеров Японии и КНДР может стать российский Владивосток, где в сентябре пройдет Восточный экономический форум.

О возможном саммите заговорили после встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня. На этом саммите была подписана декларация об урегулировании ситуации на Корейском полуострове, а северокорейский лидер заявил о намерении ликвидировать ядерное оружие.

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Теги: Северная Корея, Япония, саммит, ядерное оружие, встреча, ядерная угроза, КНДР, Корея, Токио, Пхеньян, Ядерная безопасность, разоружение
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Источник: korrespondent.net

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