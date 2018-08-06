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Вступления Грузии в НАТО: Медведев грозит "страшным конфликтом"

Комментариев: 5
Российский премьер Дмитрий Медведев считает, что членство Грузии в Альянсе может спровоцировать военный конфликт.
Медведев заявил, что войны с Грузией в 2008 году можно было избежать
Медведев заявил, что войны с Грузией в 2008 году можно было избежать
EPA/UPG

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшные последствия.

Об этом он заявил в интервью радиостанции Коммерсант ФМ, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

“Это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо“, - заявил он.

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По мнению российского премьера, войны в Грузии в 2008 году можно было избежать. “Никакой неизбежности не было“, - считает он.

Так, в ночь на 8 августа 2008 года после обстрелов грузинских сел, вооруженные силы Грузии заявили о намерении восстановить конституционный порядок на территории непризнанной Южной Осетии и в результате боев заняли большую часть Цхинвали. В тот же день Россия вмешалась в конфликт на стороне югоосетинских сепаратистов и ввела войска, в том числе танковые бригады, на территорию Грузии, подвергнув бомбардировке грузинские города, порты и военные объекты.

Напомним, 12 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ не имеет права принимать решения за других, а судьбу членства Грузии в НАТО решат только 29 стран-союзниц и сама Грузия.

Столтенберг прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что возможное вступление в НАТО Украины и Грузии является прямой угрозой нацбезопасности РФ.

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Теги: Россия, Грузия, война, НАТО, Медведев
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Комментариев (5)
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Колишній-східняк    06.08.2018, 14:03
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Димон, Грузия ж тебе не указывает, во что ты можешь вступать, а во что нет.
Letohradek    06.08.2018, 14:03
Оценка:  +2
Letohradek
Чушь собачья!
Woodbrother    06.08.2018, 13:47
Оценка:  +7
Woodbrother
Да плевать хотели грузины на кремлевские истерики .
Kostos    06.08.2018, 13:43
Оценка:  +5
Kostos
Ахахаха димон, у тя НАТО труселя фирмовые отберёть - и ты расплачиси, воЕн
Peyot    06.08.2018, 13:35
Оценка:  +5
Peyot
эти лилипуты уже запарили грозить ... да никто в мире ни вас ни ваши угрозы не воспринимает в серьез после того как ваши регулярные войска(пусть и без авиации и ракет) на танках вошли в Украину и вас остановила голож опая безоружная на тот момент Украинская армия... все знают вы ничего не можете!
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