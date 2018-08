Хакеры пытались украсть данные о новейшем F-35В через Tinder

Неизвестные хакеры, используя методы социальной инженерии и сервис Tinder, попытались получить информацию о новейшем истребителе-бомбардировщике пятого поколения F-35B, поступившем на вооружение ВВС Великобритании.

Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источники в британском военном ведомстве и оказавшийся в распоряжении журналистов документ.

Информацию о подобной попытке шпионажа подтверждает Минобороны Великобритании.

A further five F35B Lightnings have touched down at RAF Marham tonight after making their way from the United States. Welcome home!