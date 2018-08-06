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Хакеры пытались украсть данные о новейшем F-35В через Tinder

Комментариев: 2
Жертва взлома сумела вовремя предупредить о произошедшем начальство.
Возможное подозрение падет на Россию или Китай
Возможное подозрение падет на Россию или Китай
f35.com

Неизвестные хакеры, используя методы социальной инженерии и сервис Tinder, попытались получить информацию о новейшем истребителе-бомбардировщике пятого поколения F-35B, поступившем на вооружение ВВС Великобритании.

Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источники в британском военном ведомстве и оказавшийся в распоряжении журналистов документ.

Информацию о подобной попытке шпионажа подтверждает Минобороны Великобритании.

Издание опубликовало отрывок из документа командования британских ВВС. В нем описан случай, который произошел с одной из военнослужащих.

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Отмечается, что профиль военной в приложении (Daily Mail со ссылкой на источники утверждает, что речь идет именно о Tinder) был взломан. Хакеры через профиль женщины “познакомились“ с еще одним военнослужащим британских ВВС и попытались выведать у него информацию об истребителях F-35В. Указано, что очередная партия этих машин поступила в распоряжение британских ВВС в начале августа.

Жертва взлома сумела вовремя предупредить о произошедшем начальство, и утечки секретной информации удалось избежать. В Минобороны Великобритании подтвердили, что хакер не получил секретную информацию. Сообщается, что военный, с которым попытался познакомиться взломщик, даже не был связан с программой по постановке на вооружение истребителей F-35.

Издание утверждает, что подозрение падает на Россию и Китай, “жаждущих получить информацию об F-35, представляющем потенциальную угрозу их вооруженным силам“, однако на данный момент официальной информации о подозреваемых в попытке шпионажа нет.

Напомним, в январе компания-производитель фитнес-приложения Strava опубликовала карту мира с отмеченными пользователями приложения. Тем самым случайно рассекретив информацию о местонахождении и укомплектовании военных баз и армейских патрулей нескольких армий мира.

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Теги: Британия, хакеры, F-35, бомбардировщики, Tinder
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Комментариев (2)
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П    06.08.2018, 13:44
Оценка:  +1
П
Да, в россии, что то не клеится с пятым поколением.
Woodbrother    06.08.2018, 13:56
Оценка:  0
Woodbrother
Пятое поколение - это полет конструкторской мысли и технологий. У лаптей нет ни того ни другого.
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