В Сирии взорвали руководителя центра по разработке химоружия - СМИ

Ответственность за убийство взяла на себя сирийская организация, связанная с повстанцами Союза исламистских террористических бригад "Тахрир аль-Шама".

В Сирии взорвали машину с Азизом Асбером, который возглавлял центр по разработке химического оружия для режима Башара Асада. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на газету сирийского правительства al-Watan.

По информации издания, взрыв произошел 4 августа вечером возле города Масьяф в провинции Хама. Ответственность за убийство взяла на себя сирийская организация, связанная с повстанцами Союза исламистских террористических бригад "Тахрир аль-Шама", которые воюют против войск Асада.

Исследовательский центр в Масьяфе был нацелен на израильские авиаудары в прошлом месяце и в сентябре прошлого года, сообщила британская группа мониторинга.

Ранее сообщалось, что в Сирии сформирована крупнейшая группировка против сил Асада.

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