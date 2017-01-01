РФ зеркально ответила на высылку дипломатов из Греции - МИД РФ

В июле Греция выслала двух дипломатов РФ и запретила въезд в страну еще двум.

Двух российских дипломатов выслали из страны, еще двоим запретили въезд sharij.net

Россия вручила послу Греции Андреасу Фриганасу ноту о “зеркальных действиях“ на высылку российских дипломатов из Греции.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Согласно сообщению, послу вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на “недружественные действия Афин в июле с.г. в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан“.

Напомним, в июле Греция выслала двух дипломатов РФ, обвинив их в финансировании определенных групп для срыва соглашения о смене названия Македонии и подписании “мировой“ с этой страной. Также был запрещен въезд в Грецию двум другим дипломатам РФ.