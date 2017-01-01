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РФ зеркально ответила на высылку дипломатов из Греции - МИД РФ

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В июле Греция выслала двух дипломатов РФ и запретила въезд в страну еще двум.
Двух российских дипломатов выслали из страны, еще двоим запретили въезд
Двух российских дипломатов выслали из страны, еще двоим запретили въезд
sharij.net

Россия вручила послу Греции Андреасу Фриганасу ноту о “зеркальных действиях“ на высылку российских дипломатов из Греции.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Согласно сообщению, послу вручена нота, информирующая о принятых российской стороной зеркальных мерах в ответ на “недружественные действия Афин в июле с.г. в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан“.

Напомним, в июле Греция выслала двух дипломатов РФ, обвинив их в финансировании определенных групп для срыва соглашения о смене названия Македонии и подписании “мировой“ с этой страной. Также был запрещен въезд в Грецию двум другим дипломатам РФ.

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Теги: Греция, Македония, Россия, дипломаты
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