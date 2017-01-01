В США задержали четырех россиян за отмывание денег

Один россиянин был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе. О местонахождении четвертого ничего неизвестно.

Федеральное бюро расследований США задержало четырех граждан России по подозрению в отмывании денег и мошенничестве.

Об этом сообщается Twitter генконсульства России в Нью-Йорке.

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По данным ведомства, один россиянин был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе. Местонахождение четвертого задержанного гражданина России пока неизвестно.

При этом генконсульство России держит ситуацию на особом контроле.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину. В Минюсте США заявляют, что россиянка работала под руководством высокопоставленного кремлевского чиновника, ее обвиняют в проникновении в американскую политическую организацию и незарегистрированной деятельности в пользу РФ.

18 июля в США судья принял решение арестовать на время судебного разбирательства гражданку РФ Марию Бутину, которую подозревают в шпионаже в пользу Москвы.

Как сообщалось 5 августа, в Испании задержали одного из главарей русской мафии.