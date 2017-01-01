Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Twitter заблокировал бабушку, пишущую в день тысячу постов о Трампе

Комментариев: 0
Женщина живет в Теннесси и круглосуточно смотрит канал Fox News. Писать в соцсети посты она начинает еще до рассвета.
Женщина сказала, что победа Трампа на выборах добавила ей энтузиазма
Женщина сказала, что победа Трампа на выборах добавила ей энтузиазма
скриншот

Twitter заблокировал учетную запись 70-летней американки Нины Томасиески, которая якобы по 14 часов в день пишет тысячи постов в поддержку президента США Дональда Трампа, в рамках борьбы с аккаунтами, поведение которых в соцсети похоже на ботов.

“Она распространяла информацию о повестке дня президента Трампа, которого она обожает, и собрала 50 тысяч подписчиков“, - сказано в сообщении, передает Associated Press.

Читай также: В США открыли библиотеку твитов Трампа

Отмечается, что бабушка живет в Теннесси и круглосуточно по телевизору смотрит канал Fox News, который, в отличие от ряда СМИ, критикующих Трампа, выступает на его стороне.

Женщина пишет в соцсети посты еще до рассвета.

“Я старалась не превышать лимит в тысячу твитов в час и не использовала ненормативную лексику. Но нас все равно считают ботами. Я просто люблю писать, а самое главное - помогать моему президенту“, - сказала Томасиески.

Ранее, Трамп обвинил Twitter в ограничении просмотров страниц известных республиканцев и обещал провести расследование по этому поводу. Доказательств своего утверждения он не привел.

Поделись:
Теги: Twitter, Трамп, престарелая, боты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь