Twitter заблокировал бабушку, пишущую в день тысячу постов о Трампе

Женщина живет в Теннесси и круглосуточно смотрит канал Fox News. Писать в соцсети посты она начинает еще до рассвета.

Женщина сказала, что победа Трампа на выборах добавила ей энтузиазма скриншот

Twitter заблокировал учетную запись 70-летней американки Нины Томасиески, которая якобы по 14 часов в день пишет тысячи постов в поддержку президента США Дональда Трампа, в рамках борьбы с аккаунтами, поведение которых в соцсети похоже на ботов.

“Она распространяла информацию о повестке дня президента Трампа, которого она обожает, и собрала 50 тысяч подписчиков“, - сказано в сообщении, передает Associated Press.

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Отмечается, что бабушка живет в Теннесси и круглосуточно по телевизору смотрит канал Fox News, который, в отличие от ряда СМИ, критикующих Трампа, выступает на его стороне.

Женщина пишет в соцсети посты еще до рассвета.

“Я старалась не превышать лимит в тысячу твитов в час и не использовала ненормативную лексику. Но нас все равно считают ботами. Я просто люблю писать, а самое главное - помогать моему президенту“, - сказала Томасиески.

Ранее, Трамп обвинил Twitter в ограничении просмотров страниц известных республиканцев и обещал провести расследование по этому поводу. Доказательств своего утверждения он не привел.