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Число пострадавших от взрыва в Болонье превысило сто человек

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Среди пострадавших оказалось 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции. На месте происшествия продолжают работать спасатели.
На месте происшествия продолжают работать спасатели
На месте происшествия продолжают работать спасатели
twitter.com/FTorre7

Число пострадавших в результате взрыва грузовика, который перевозил горючие материалы, в итальянском городе Болонья превысило 100 человек.

Об этом сообщает RaiNews24 утром во вторник, 7 августа.

Телеканал сообщает, что два человека в тяжелом состоянии находятся в больницах Чезене и Парме. Еще десять были направлены в больницу Баццано.

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Кроме того, 55 человек с ожогами от первой до третьей степени доставили в больницу Маджоре. В больницы в Кастель-Сан-Джовани, Бинтивильо и Будрио было направлено еще 18 человек.

Среди пострадавших оказалось 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Напомним, 6 августа на автостраде в районе, прилегающем к аэропорту Болоньи, столкнулись два грузовика, спровоцировав мощный взрыв. Один из них, перевозивший автомобили, столкнулся на мосту с автоцистерной, груженной легковоспламеняющимися веществами. 

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Теги: Италия, Болонья, ДТП, грузовики, взрыв
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