Число пострадавших от взрыва в Болонье превысило сто человек

Среди пострадавших оказалось 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Число пострадавших в результате взрыва грузовика, который перевозил горючие материалы, в итальянском городе Болонья превысило 100 человек.

Об этом сообщает RaiNews24 утром во вторник, 7 августа.

Телеканал сообщает, что два человека в тяжелом состоянии находятся в больницах Чезене и Парме. Еще десять были направлены в больницу Баццано.

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Кроме того, 55 человек с ожогами от первой до третьей степени доставили в больницу Маджоре. В больницы в Кастель-Сан-Джовани, Бинтивильо и Будрио было направлено еще 18 человек.

Среди пострадавших оказалось 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Chiuso raccordo autostradale tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14

Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al km 3 che ha visto coinvolta un' autocisterna.

Chiuso anche il relativo tratto tangeziale

In corso rilievi #poliziastradale @StradeAnas pic.twitter.com/tUZBBBTM0H — Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 серпня 2018 р.

#bologna #BORGOPANIGALE Sul posto la #PoliziaStradale sta predisponendo modifiche alla viabilità perché il tratto è chiuso. Si sconsiglia di avvicinarsi alla zona pic.twitter.com/BhYKiRVy4u — Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 серпня 2018 р.

Напомним, 6 августа на автостраде в районе, прилегающем к аэропорту Болоньи, столкнулись два грузовика, спровоцировав мощный взрыв. Один из них, перевозивший автомобили, столкнулся на мосту с автоцистерной, груженной легковоспламеняющимися веществами.