Число пострадавших от взрыва в Болонье превысило сто человек
Число пострадавших в результате взрыва грузовика, который перевозил горючие материалы, в итальянском городе Болонья превысило 100 человек.
Об этом сообщает RaiNews24 утром во вторник, 7 августа.
Телеканал сообщает, что два человека в тяжелом состоянии находятся в больницах Чезене и Парме. Еще десять были направлены в больницу Баццано.
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Кроме того, 55 человек с ожогами от первой до третьей степени доставили в больницу Маджоре. В больницы в Кастель-Сан-Джовани, Бинтивильо и Будрио было направлено еще 18 человек.
Среди пострадавших оказалось 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции. На месте происшествия продолжают работать спасатели.
Chiuso raccordo autostradale tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14— Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 серпня 2018 р.
Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al km 3 che ha visto coinvolta un' autocisterna.
Chiuso anche il relativo tratto tangeziale
In corso rilievi #poliziastradale @StradeAnas pic.twitter.com/tUZBBBTM0H
#bologna #BORGOPANIGALE Sul posto la #PoliziaStradale sta predisponendo modifiche alla viabilità perché il tratto è chiuso. Si sconsiglia di avvicinarsi alla zona pic.twitter.com/BhYKiRVy4u— Polizia di Stato (@poliziadistato) 6 серпня 2018 р.
Напомним, 6 августа на автостраде в районе, прилегающем к аэропорту Болоньи, столкнулись два грузовика, спровоцировав мощный взрыв. Один из них, перевозивший автомобили, столкнулся на мосту с автоцистерной, груженной легковоспламеняющимися веществами.